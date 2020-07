Scontro a fuoco in favela di Rio, morta bimba di 8 anni

(Xinhua)

Tragedia Rio de Janeiro: una bambina di otto anni è morta uccisa da una pallottola esplosa nel corso di uno scontro a fuoco nella favela di Alemao, a nord della città brasiliana. La bimba, Agatha Felix, si trovava con il nonno in un furgone quando è stata colpita: trasferita all'Ospedale 'Getulio Vargas' è morta per le ferite riportate. Secondo testimoni, il proiettile che l'ha uccisa sarebbe stato esploso dagli agenti dell'Unità di polizia di pacificazione, che hanno aperto il fuoco contro gli occupanti di una motocicletta in fuga.