Le chiede di sposarlo sott'acqua, ma muore annegato

Voleva stupire la sua fidanzata con una proposta di matrimonio romantica e speciale, ma l'originale gesto si è trasformato in tragedia per la coppia in vacanza in Tanzania. A raccontare la drammatica vicenda che ha coinvolto Steve Weber, originario della Louisiana, e la sua compagna Kenesha Antoine, è la Cnn.

L'uomo ha deciso di sfruttare il viaggio al Manta Resort, al largo dell'isola di Pemba, per la proposta di matrimonio e si è immerso con un biglietto contenuto in un sacchetto trasparente. “Vuoi sposarmi?”, c’era scritto sul messaggio, come dimostrano le immagini pubblicate dalla donna su Facebook. Walker però non è riuscito a tornare in superficie ed è morto annegato. “Non sei mai risalito, quindi non hai mai ascoltato la mia risposta: Sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposo!!”, ha scritto Antoine in un post su Facebook in cui racconta quei drammatici momenti e l'ultimo video di Steve.