Rohani porta all'Onu piano di pace

Hassan Rohani (AFP)

L'Iran presenterà all'Assemblea Generale dell'Onu un piano di pace per lo Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani durante una parata militare a Teheran. Il piano metterà insieme gli Stati del Golfo in una "coalizione della speranza", per salvaguardare le rotte mercantili, senza il coinvolgimento di potenze straniere.

"Vogliamo presentare all'Onu un piano di pace per il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz" ha detto Rohani, aggiungendo che "le interferenze esterne sono problematiche e pericolose". Teheran, ha proseguito il presidente iraniano che interverrà al Palazzo di Vetro dell'Onu mercoledì, "tenderà la mano" a tutti gli Stati del Golfo, con i quali desidera avere un rapporto di fratellanza e amicizia.