Cannabis, approvato in Ue farmaco contro epilessia

(Afp)

Disco verde in Ue all'uso di un medicinale a base di cannabis, destinato a pazienti con due forme rare, ma gravi, di epilessia infantile. A darne notizia è la Bbc online. Il disco verde del Chmp (Comitato per i medicinali a uso umano) per Epidyolex* - una soluzione orale di cannabidiolo - è arrivato a fine luglio.

Intanto il mese scorso il National Institute for Health and Care Excellence (Nice) del Regno Unito ha preso la decisione iniziale di non raccomandare la prescrizione del medicinale, a causa della mancanza di prove dell'efficacia a lungo termine. Il farmaco, una soluzione orale che non contiene alcun componente psicoattivo della cannabis, è già stato approvato come opzione terapeutica per bambini di due anni con sindrome di Lennox-Gastaut o sindrome di Dravet, condizioni che possono causare convulsioni. Il prodotto, sviluppato da GW Pharmaceuticals, verrà utilizzato in combinazione con un altro farmaco per l'epilessia: il clobazam.