Esplosione in un market al Brennero, 9 feriti

Immagine di repertorio

Sarebbero almeno nove le persone rimaste ferite in un esplosione avventa in un market a St. Jodok, nel Comune di Vals in Austria, a pochi chilometri dal confine con l’Italia. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali una persona è stata sepolta sotto le macerie. L'esplosione, avvenuta attorno alle 11:30 di questa mattina, ha provocato un incendio e sul posto sono presenti decine di vigili del fuoco e soccorritori.

I feriti sono stati inizialmente curati nel campo sportivo di St. Jodok e poi portati all'ospedale di Innsbruck o all'ospedale di Hall. Ancora sconosciute le cause dell'esplosione.