Migranti, Berlino: "Vogliamo aiutare Italia e Malta"

(Immagine di repertorio - Afp)

"Vogliamo aiutare Italia e Malta, non possiamo continuare come in passato, lasciandole sole". Così il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, al suo arrivo al vertice sui migranti di Malta, dove si confronterà con i colleghi della Valletta, Roma e Parigi. Seehofer, che si è detto "ottimista" sull'esito del vertice, ha sottolineato che è necessario guardare all'interesse di Italia e Malta, "ma anche al nostro".