Trump: "Meriterei il Nobel, se solo fosse assegnato equamente"

(Afp)

Donald Trump si è detto certo di meritare il Nobel per la Pace. "Penso che dovrei avere il Nobel per tante cose, se solo fosse assegnato equamente", ha affermato il presidente americano, durante i suoi incontri a margine dell'Assemblea Onu. "Ne hanno dato uno a Obama immediatamente dopo la sua ascesa alla presidenza e lui non aveva idea del perché. E volete saperlo? Questo è l'unica cosa sulla quale sono d'accordo con lui", ha aggiunto Trump parlando del suo predecessore Barack Obama.