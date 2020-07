Pompeo in visita alla 'sua' Pacentro

Mike Pompeo nella vecchia casa di famiglia a Pacentro (foto Adnkronos)

dall'inviata Roberta Lanzara

Ha visitato la 'sua' Pacentro il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che qui tutti ormai chiamano "Mike". Accolto da un tripudio di Tricolori e bandiere a stelle e strisce, Pompeo ha fatto tappa al monumento ai caduti e si è fermato in piazza a parlare con i ragazzini del paese. Accompagnato dalla moglie, il segretario di Stato Usa ha poi visitato la casa che è stata dei suoi avi, in via Francesco D'Assisi 7. "Mio padre ha sempre desiderato che vedessi questa casa", ha detto Pompeo entrando nel vecchio cielo-terra in pietra dove un tempo abitava il suo bisnonno. Ospite inatteso e più desiderato di Pacentro, Pompeo ha poi lasciato il paese natale dei suoi avi dopo aver pranzato con la moglie alla Taverna De Li Caldora, in un tavolo a due in veranda, con vista mozzafiato sulla vallata. Sorridendo prima di andar via ha detto ai giornalisti: "Cibo fantastico, ritornerò".

"Mike ha pagato per lui e la moglie con carta di credito". Il conto? "54 euro e a me 20 euro di mancia". A raccontarlo la figlia del titolare del ristoratore che oggi ha fatto degustare alla celebre coppia dell’establishment di Washington i sapori antichi dell’Abruzzo. Poi mostrando la banconota americana, Gabriella afferma sorridendo: "Me la incornicerò". Elegante, in tailleur nero, racconta: "Dopo una sosta in veranda, interrotta a causa del meteo instabile, Mike e la moglie sono rientrati e hanno pranzato all’interno del locale in un’area riservata del ristorante. I tavoli intorno a quello di Pompeo erano tre: dedicati alla sicurezza e ai collaboratori più stretti. Uno di loro in diretto collegamento con Trump". Con Trump? "Beh deduco, mi hanno detto con Washington". Conclude sorridendo.