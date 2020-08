MotoGp, Marquez trionfa a Motegi e Rossi cade

(AFP)

Marc Marquez trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, già campione del mondo MotoGp, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Yamaha. Terzo Andrea Dovizioso in sella alla Ducati. Delusione per Valentino Rossi, caduto a 4 giri dalla bandiera a scacchi