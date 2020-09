Lego sfotte Elon Musk

(Lego /Twitter)

"L'evoluzione del truck è qui. Infrangibile garantito". Un tweet per scherzare su Elon Musk e l'ultima trovata di casa Tesla: il 'cybertruck' futuristico presentato a Los Angeles il 22 novembre scorso. A twittare è nientemeno che la Lego, che si è impegnata anche a riprodurre il pick up elettrico diffondendone poi l'immagine sui social: un semplice blocchetto bianco a quattro ruote, illuminato da un piccolo fascio di luce blu. Una riproduzione in scala piuttosto accurata per gli utenti, molto divertiti dalla boutade. Ma a spiccare, oltre all'immagine, è soprattutto quel "infrangibile"nel testo, chiaro riferimento all'inconveniente capitato durante lo show di presentazione: i vetri infrangibili della 'creatura' di Musk si sono infatti rivelati più fragili del previsto, riportando alcune vistose crepe dopo il lancio dimostrativo di un oggetto metallico contro i finestrini. Il tutto fra le risate del pubblico. "Si può migliorare...", il commento di uno sconsolato Musk.