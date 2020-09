Terremoto Albania, nuova scossa

(AFP)

Nuova scossa di terremoto in Albania. Secondo il sito 'Emsc', il terremoto è stato di magnitudo 5.1 nel mar Adriatico a largo di Durazzo. Si tratta della 77esima scossa registrata nelle ultime 63 ore, aggiunge su Twitter l'Organizzazione scientifica indipendente che fornisce in tempo reale informazioni sui terremoti in tutto il mondo.

E' intanto salito a 40 il numero dei morti accertati del terremoto in Albania, 16 a Durazzo e 23 a Thumane. Lo riferisce il sito 'tvKlan.al', riferendo di un uomo di 32 anni rimasto ucciso in un incidente automobilistico a Lezha, dopo aver perso il controllo della sua auto a causa di una forte scossa.