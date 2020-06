Casa Bianca, Trump non andrà ad audizione su impeachment

(Foto AFP)

La Casa Bianca ha informato i Democratici della Camera dei Rappresentanti che il presidente Donald Trump non parteciperà mercoledì alla nuova audizione in programma al Congresso nel quadro della procedura di impeachment. In una lettera di cinque pagine indirizzata al democratico Jerry Nadler, presidente della Commissione Giustizia della Camera - che avvierà la discussione in vista di un eventuale impeachment - il legale del presidente Pat Cipollone ha definito l'intera inchiesta "senza fondamento" e "altamente di parte". Il presidente inoltre, viene fatto notare, sarà a Londra per il vertice Nato mercoledì. L'audizione, la prima alla Commissione Giustizia, dovrà esaminare la base legale dell'inchiesta. La lettera è stata inviata dopo la richiesta avanzata da Nadler per sapere se il presidente in persona o i suoi legali avrebbero preso parte alle audizioni di mercoledì.