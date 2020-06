Greta approda a Lisbona

(Foto Afp)

Greta Thunberg, che rifiuta di volare per evitare di danneggiare l'ambiente, approda oggi a Lisbona dopo aver attraversato l'Atlantico. "Il nostro ultimo giorno sull'oceano! Ora possiamo quasi sentire l'odore della terra!" ha twittato la Thunberg in viaggio sul catamarano La Vagabonde.

L'attivista, il cui "sciopero per il clima" fuori al parlamento di Stoccolma ha ispirato il movimento mondiale dei giovani del Friday for future, sarebbe, quindi, in grado di partecipare alla manifestazione di questo venerdì a Madrid, a 600 chilometri da Lisbona. La sedicenne era arrivata in America, sempre a bordo di un catamarano, per partecipare al vertice sul clima che si sarebbe dovuto svolgere in Cile. A causa di disordini interni al paese, però, la conferenza è stata spostata a Madrid.

Day 20. Our last day on the ocean! We can now almost smell land! We expect to arrive at Doca de Santo Amaro, Lisbon sometime between 8.00-10.00 tomorrow morning. @_NikkiHenderson @Sailing_LaVaga @elayna__c pic.twitter.com/VSMiRTQpKR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 2, 2019

In 4 mesi la Thunberg ha attraversato due volte l'Atlantico. La prima volta ha preso un passaggio su uno yacht da regata capitanato dal marinaio tedesco Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco, in un viaggio a zero emissioni di carbonio che ha richiesto 15 giorni. Ora sta tornando indietro con una coppia di 'influencer' australiana con 1,2 milioni di follower su Youtube.