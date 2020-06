Impeachment, rapporto: "Da Trump abuso di potere"

(Afp)

La commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti ha diffuso il rapporto nel quale è documentata l'indagine per impeachment nei confronti del presidente Donald Trump. Secondo le conclusioni del rapporto, il presidente avrebbe abusato dei suoi poteri per fare pressioni sull'Ucraina per ottenere aiuto nella campagna presidenziale 2020. Inoltre, Trump avrebbe tentato di impedire al Congresso di aprire un'indagine.

"Alla fine di un finto processo a senso unico, il presidente (della commissione, ndr) Schiff e i Democratici hanno fallito in pieno nel produrre qualsiasi prova di illeciti da parte del presidente Trump". Così la portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, replica alla diffusione del rapporto della commissione Intelligence della Camera. "Questo rapporto riflette nulla di più delle loro frustrazioni. Il rapporto del presidente Schiff sembra come le divagazioni di un blogger che si sforza di dimostrare qualcosa quando non c'è prova di nulla", ha aggiunto la Grisham.