Trump offre un 'passaggio' a Conte e Macron

Trump offre un "passaggio" in auto a Conte e Macron. Il presidente Usa ha invitato a bordo della sua berlina presidenziale il premier italiano e il presidente francese per raggiungere Downing street, dove li attendeva il primo ministro Boris Johnson, dopo la conclusione del ricevimento offerto dalla regina Elisabetta a Buckingam Palace. Nelle immagini - diffuse da Palazzo Chigi - si vede Trump fare un cenno di invito ai due leader europei e poi Conte salire in auto insieme a Melania Trump.