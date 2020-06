Denuncia stupro, data alle fiamme mentre va in tribunale

(AFP)

Data alle fiamme mentre si recava in tribunale per il processo contro gli uomini che l'avevano stuprata. E' successo nel villaggio di Unrao, nello Stato centrale indiano dell'Uttar Pradesh. La vittima, riferiscono i media locali, è una ragazza di 25 anni, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Lucknow per le gravi ustioni riportate sul 70% del corpo.

Lo scorso marzo, la giovane era stata vittima di una violenza di gruppo alla quale è riuscita però a sopravvivere denunciando i responsabili. Questa mattina si stava dirigendo in tribunale per l'udienza, quando è stata aggredita da cinque uomini che l'hanno prima cosparsa di benzina e poi le hanno dato fuoco. Del branco facevano parte anche i due imputati del processo. La polizia ha fatto sapere di avere già arrestato tutti gli assalitori.