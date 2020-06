Merkel ad Auschwitz per la prima volta

(AFP)

Angela Merkel per la prima volta in visita nell'ex campo di concentramento di Auschwitz. La cancelliera tedesca è arrivata in occasione del decimo anniversario della Fondazione Auschwitz-Birkenau, che ha il compito di gestire e preservare il sito di cui la Germania è il principale finanziatore. Merkel ha raggiunto il campo assieme al presidente polacco Mateusz Morawiecki, attraversando il cancello sovrastato dalla scritta 'Arbeit macht frei'.

I due hanno deposto una corona di fiori composta di rose dei colori nazionali di Germania e Polonia davanti al Muro della Morte, dove vennero fucilati migliaia di prigionieri, osservando un minuto di silenzio.

Non ci sarà alcuna tolleranza di fronte all'antisemitismo, in Germania e in Europa, ha dichiarato la cancelliera. Prendendo la parola, ha espresso "profonda vergogna" per le atrocità commesse dalla Germania e sottolineato la necessità di preservare la memoria di ciò che accadde, anche se l'orrore di quei crimini lascia privi di parole. Il silenzio non è la risposta, ha proseguito mettendo l'accento sul fatto che ad essere colpevoli furono i tedeschi. I responsabili devono essere identificati chiaramente:. "Lo dobbiamo alle vittime e a noi stessi".

Oltre un milione di persone morì nel campo prima della liberazione, nel gennaio 1945, ad opera delle truppe sovietiche. Il governo federale tedesco e i 16 Land hanno pianificato un contributo aggiuntivo per la Fondazione di 60 milioni di euro.