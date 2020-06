Time, Greta Thunberg persona dell'anno

Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici, è la persona dell'anno 2019 secondo la rivista americana 'Time'. "La forza della gioventù" si legge sulla copertina dedica alla persona più giovane mai indicata finora.



"Nel corso di poco più di un anno, una sedicenne di Stoccolma è passata da una protesta solitaria fuori dal Parlamento del suo Paese a guidare un movimento giovanile mondiale" si legge in un articolo. "Per aver lanciato l'allarme sulla relazione predatoria dell'umanità con l'unica casa che abbiamo, per aver portato in un mondo frammentato una voce che trascende le origini e i confini, per averci mostrato come potrebbe essere quando una nuova generazione conduce, Greta Thunberg è la Persona dell'anno 2019".