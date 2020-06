Elezioni Gb, Von der Leyen: "Pronti a negoziare"

(Afp)

Siamo pronti "a negoziare quanto necessario". Ursula Von der Leyen accoglie in questi termini il risultato delle elezioni celebrate nel Regno Unito. Da Bruxelles, la nuova presidente della Commissione Europea annuncia di aspettarsi oggi dai leader Ue un mandato chiaro "sui prossimi passi".

Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha preannunciato "un messaggio forte" in arrivo da Bruxelles: "Siamo pronti per i prossimi passi, vedremo se è possibile per il parlamento britannico accettare l'accordo di uscita e se così è saremo disposti a compiere il prossimo passo". Michel si è quindi congratulato con Johnson e ha invocato una rapida ratifica dell'accordo di divorzio da Bruxelles. "Attendiamo prima possibile il voto del parlamento britannico sull'accordo di uscita. E' importante avere chiarezza prima possibile".