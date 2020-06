Furto da 60 milioni, svaligiata casa di Tamara Ecclestone

Tamara Ecclestone (Fotogramma)

Furto record di gioielli da 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro, a casa di Tamara Ecclestone. La residenza della 35enne figlia di Bernie Ecclestone, riferisce The Sun, è stata svaligiata nella serata di venerdì. I ladri, a quanto pare 3 individui entrati dal giardino, hanno sottratto preziosi per l'astronomica cifra di 50 milioni di sterline.

Il colpo, compiuto mentre la padrona di casa era appena partita per l'estero, è avvenuta in una delle zone più sicure di Londra: a poca distanza da Kensington Palace, la strada è disseminata di telecamere di sicurezza e sulle residenze dei vip vigilano anche guardie private. Eppure, i ladri sono riusciti a entrare nel castello di 57 stanze e sono arrivati fino alla cassaforte. Tra i gioielli rubati, spicca un bracciale di Cartier che Tamara Ecclestone ha ricevuto come dono di nozze.