Libia, portavoce Serraj: "Visita Di Maio? apprezziamo sostegno e aiuti Italia"

Il premier libico Fayez Serraj (Fotogramma)

Il governo di accordo nazionale libico "apprezza quello che l'Italia fa in termini di sostegno politico e di aiuti alla Guardia costiera". Lo ha detto in una dichiarazione all'Adnkronos il consigliere per i media del premier libico Fayez Serraj, Hassan al Houni, alla vigilia della visita a Tripoli del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Discuteremo con lui tutti i temi che riguardano la collaborazione bilaterale - ha aggiunto - dalla sicurezza all'economia al coordinamento nella lotta all'immigrazione clandestina e nel traffico di essere umani. Ci aspettiamo solo cose positive".