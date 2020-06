Mediaset, avvocato Corte Ue: "Vivendi poteva acquisire 28%"

(Foto AFP)

Per l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue Manuel Campos Sanchez-Bordona le norme italiane che impediscono al gruppo francese Vivendi di acquisire il 28% di Mediaset sono "contrarie al diritto dell'Unione". Per l'avvocato generale, la normativa "ostacola la libertà di stabilimento in maniera sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutela del pluralismo dell'informazione". Le conclusioni dell'avvocato generale non impegnano la Corte, che decide in autonomia, ma forniscono una possibile soluzione giuridica alla causa, che vede contrapposte Vivendi e l'Agcm (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) italiana. "Siamo molto soddisfatti, si tratta di una conferma molto forte della nostra posizione", afferma un portavoce di Vivendi in merito al parere dell'avvocato generale della Corte Ue.

Mediaset invece "prende atto delle posizioni espresse dall’Avvocato Generale che, come indicato in calce allo stesso comunicato stampa, non vincolano le decisioni della Corte di Giustizia". Mediaset sottolinea in una nota che, "diversamente dalle posizioni espresse nel giudizio pendente dalla Commissione UE, anche l’Avvocato Generale ribadisca come la tutela del pluralismo dell’informazione può giustificare 'l’adozione di misure nazionali che limitano la libertà di stabilimento', demandando tuttavia ai giudici nazionali la valutazione della proporzionalità di tali misure".

"In attesa della sentenza da parte della Corte UE e delle valutazioni di tale sentenza da parte del giudice nazionale, nella perdurante vigenza della normativa oggetto di scrutinio giudiziale, nulla cambia - puntualizza Mediaset - in merito alla valutazione di illiceità della condotta di Vivendi in relazione all’acquisto del 29,94% del capitale sociale di Mediaset".