Impeachment, Putin difende Trump: "Accuse inventate"

(AFP)

La procedura di messa in stato di accusa del presidente americano Donald Trump si basa su accuse totalmente inventate. Ad affermarlo è stato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo nel corso della conferenza stampa di fine anno a Mosca. "Devono ancora passare per il Senato, dove i Repubblicani sono in maggioranza. Ed è poco probabile che vogliano allontanare dal potere un esponente del loro partito sulla base di accuse totalmente inventate", ha affermato il leader del Cremlino.