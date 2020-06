Impeachment Trump, la parola passa al Senato

Donald Trump (AFP)

Sull'impeachment votato dalla Camera dei Rappresentanti Usa nei confronti del presidente americano Donald Trump, la parola passa ora al Senato. Qui, a gennaio, inizierà un processo durante il quale verrà deciso se condannarlo e rimuoverlo. Se meno dei due terzi dei senatori voteranno per ritenere colpevole Trump, il presidente americano resterà in carica. Al contrario, se il 67 per cento lo condannerà, verrà rimosso e il suo incarico verrà assunto dal vice presidente.

Su Twitter il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha annunciato che alle 9:30 (ora locale) interverrà sull'impeachment. Inoltre, come riferiscono fonti citate dalla 'Cnn', ha invitato i senatori repubblicani a un pranzo entro il fine settimana, durante il quale annuncerà la data di inizio del processo.



Nel corso di una conferenza stampa, la presidente della Camera Nancy Pelosi ha dichiarato che i democratici prenderanno una decisione "come gruppo" su quando inviare gli articoli al Senato.