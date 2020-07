Brexit, nuovo Parlamento approva accordo

(AFP)

Il nuovo Parlamento britannico ha approvato con ampia maggioranza l'accordo per la Brexit. I 'Sì' sono stati 358 e i 'No' 234, con una maggioranza di 124 voti, superiore anche alla maggioranza di 80 seggi che nelle nuove elezioni hanno ottenuto i Tories di Boris Johnson.

In mattinata la Commissione europea aveva detto di essere soddisfatta del "chiarimento portato dal risultato delle elezioni" del 12 dicembre in Gran Bretagna. Ora "ci aspettiamo che l'accordo di ritiro" del Regno Unito dall'Ue "venga ratificato il più rapidamente possibile da entrambe le parti, in modo che possiamo passare alla prossima fase" aveva ribadito il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.