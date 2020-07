Usa, sparatoria in North Carolina: 2 morti e 2 feriti

(Foto Afp)

Due persone sono rimaste uccise e due ferite nella sparatoria avvenuta questa mattina presto in un edificio pubblico in North Carolina. Lo ha reso noto il city manager di Winston-Salem City, Lee Garrity, precisando che sono morti due dipendenti municipali ed altre due persone sono rimaste ferite in modo grave ma non sarebbero in pericolo di vita. Non vengono date altre informazioni sulla dinamica della sparatoria, ma si conferma, era stato fatto in precedenza, che "non vi sono più minacce", come ha detto il portavoce della città Ed McNeal.