Libia, forze Haftar sequestrano imbarcazione con equipaggio turco

(Afp)

Le forze libiche fedeli a Khalifa Haftar hanno annunciato di aver sequestrato al largo della città orientale di Derna un'imbarcazione battente bandiera di Grenada con a bordo un equipaggio di tre persone di cittadinanza turca. Poche ore prima il parlamento di Ankara aveva ratificato una mozione sull'approvazione dell'accordo di cooperazione militare e in materia di sicurezza tra Turchia e Libia e il vice presidente turco Fuat Oktay aveva ribadito che la Turchia è pronta a "fare il necessario" per il dispiegamento di truppe turche in Libia se ci sarà un'esplicita richiesta da parte del governo di Tripoli.

L'imbarcazione è stata scortata nel porto di Ras al-Hilal, sotto controllo dell'Esercito nazionale libico (Lna), secondo quanto reso noto dal portavoce Ahmed al-Mesmari sulla pagina Facebook, dove sono state postate immagini che ritraggono militari della marina del Lna che interrogano i tre uomini di equipaggio e copie dei passaporti turchi di questi ultimi.