India, 9 morti a Nuova Delhi per incendio in magazzino

Foto Xinhua

Almeno nove persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato in un magazzino di Nuova Delhi, in India. Lo riferisce l'Hindustan Times citando fonti dei vigili del fuoco. L'incendio è scoppiato alle prime ore di oggi nella zona di Kirari, nella capitale indiana, per cause ancora sconosciute. Per sedare le fiamme ci sono volute quasi tre ore. La polizia sta verificando se il luogo dove è scoppiato l'incendio fosse usato come fabbrica su piccola scala.