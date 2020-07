Texas, evasione in stile 'Le ali della libertà': preso

(Facebook /Gregg County Sheriff's Office)

Un buco scavato nel muro per uscire dal carcere, come Andy nel libro e nel film 'Le ali della libertà'. Ma per il 34enne Jace Martin Laws l'epilogo è stato ben diverso e ora l'uomo - condannato a 70 anni per due accuse di aggressione a un ufficiale di polizia - dopo meno di 24 ore di fuga è stato ritrovato, ripreso in custodia e riportato in carcere. A lanciare l'appello dopo la scomparsa del detenuto, raccontando la dinamica della fuga, era stata la polizia della contea di Gregg, in Texas, che aveva inoltre pubblicato sui social alcune informazioni utili al suo riconoscimento. Diciotto ore più tardi - oggi alle 17.30 circa, ora italiana - la notizia del ritrovamento postata sull'account ufficiale: "Il detenuto fuggito - si legge - è di nuovo in custodia da stamattina!".