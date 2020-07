Il koala è stremato, la ciclista gli offre acqua /Video

Il koala è stremato dal caldo, la ciclista gli offre la borraccia. Anna Heusler, una ciclista autraliana, era impegnata in una sgambata di gruppo alle porte di Adelaide. Alla fine di una discesa, come scrive su Instagram, è stata di fatto fermata da un koala, alla disperata ricerca di acqua. "C'erano molti ciclisti vicino a me. Molti si sono fermati e mi hanno detto che hanno assistito alla cosa più bella della loro vita. Che esperienza davvero meravigliosa!", ha scritto la ciclista su Instagram, dove ha pubblicato il video dell''incontro'.