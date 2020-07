Greta, Bbc in Svezia per intervista: "Prendiamo aereo..."

(AFP)

La Bbc va in Svezia per intervistare Greta Thunberg e lo fa usando un aereo. L'emittente britannica, sul proprio sito, ha spiegato che la scelta del mezzo di trasporto -osteggiato dall'attivista svedese- è stata sostanzialmente obbligata. "Non avevamo tempo per un altro mezzo di trasporto", spiega l'editor Sarah Sands. "Ma abbiamo incontrato il nostro cameraman lì". Lo speciale comprende anche un'intervista realizzata da Sir David Attenborough. "E l'intervista -prosegue Sands- è stata effettuata via Skype, ritenuto il modo migliore per far comunicare i due interlocutori".