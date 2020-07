Il 'riposino' dei due leoni marini in barca a vela

Due leoni marini hanno messo a dura prova la tenuta di una piccola barca a vela ancorata nella baia d’Olympia, a sud-ovest di Seattle, nello Stato di Washington. L'imbarcazione è infatti stata scelta come 'scoglio' dai due animali per qualche ora di relax e il curioso riposino è stato immortalato dall’ex giocatore di football americano Joshua Phillips che ha pubblicato il video in rete.

Nelle immagini si vedono i due leoni marini completamente sdraiati sulla prua che finisce inevitabilmente sott'acqua.