''Voglio Minecraft per Natale", il nonno gli regala il Mein Kampf

Il bambino chiede Minecraft per Natale, il nonno fraintende. E il nipotino, sotto l'albero, al posto del videogame trova una copia del Mein Kampf di Adolf Hitler. E' la scena che ha caratterizzato il Natale di una famiglia francese, a giudicare dal video diffuso sui social e su YouTube. L'imbarazzo del nonno pare genuino, così come la perplessità del bambino davanti al dono inatteso. "Non è possibile", dice il padre -Yann Stotz- che registra tutto... E proprio lui, vista l'eco della vicenda, è costretto a chiarire che si tratta di uno scherzo. "Ho pubblicato il video nelle stories su Instagram, qualcuno lo ha condiviso senza consultarmi. Il problema -dice a 20 Minutes- è che è stato preso sul serio e la mia famiglia ora passa per qualcosa che non è".