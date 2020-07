Incendio allo zoo, strage di animali in Germania

(Afp)

Drammatico incendio nella notte in un giardino zoologico tedesco, dove le fiamme hanno causato la morte di una trentina di animali, soprattutto scimmie. "E' una tragedia inconcepibile"- si legge sulla pagina Facebook dello zoo di Krefeld - "i nostri peggiori timori si sono realizzati, non vi sono animali sopravvissuti nella Casa delle scimmie".

Al momento le cause dell'incendio non sono state chiarite. I pompieri sono stati chiamati 38 minuti dopo la mezzanotte e sono arrivati immediatamente sul posto, ma ormai la Casa delle scimmie era stata divorata dalle fiamme. Fra gli animali uccisi vi sono due anziani gorilla, scimpanzé, orangutan, ma anche volpi e uccelli. Una famiglia di sette gorilla più giovani, che si trovava in un altro recinto, è stata invece risparmiata.

Situato a 15 chilometri da Duesseldorf, nella Germania occidentale, lo zoo di Krefeld riceve ogni anno 400mila visitatori. Fra le sue attrazioni vi sono elefanti, leopardi e rinoceronti. la Casa delel scimmie era stata costruita nel 1975. Lo zoo rimarrà chiuso almeno per tutta la giornata di oggi.