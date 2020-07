Salvini imita il Papa: Anche io strattonato da fan... /VIDEO

(da Twitter /Matteo Salvini)

Matteo Salvini imita il Papa. Sulla neve, con la compagna Francesca Verdini, il leader della Lega riproduce la ‘scena’ che ha visto protagonista il Pontefice, strattonato a piazza San Pietro da una fedele.



Nel siparietto, come si vede nel filmato caricato sui social, accompagnato dalla frase "strattonato da fan agitata" e da una emoticon a forma di cuore, il leader della Lega fa finta di essere trattenuto dal braccio della fidanzata - che si presta al gioco - e poi ridacchiando alza la sua mano come se volesse colpirla, fermandosi prima del volto e arrivando invece a farle due carezze.



Scena che richiama quanto successo la notte del 31 dicembre a papa Francesco, in un video diventato virale che riprende un gesto di stizza di cui lo stesso Santo Padre si è rammaricato.

Strattonato da fan agitata pic.twitter.com/ZPuNBk4wFQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 1, 2020

ZINGARETTI - "Dal mojito alla grappa. Passano i mesi ma sempre lì stiamo. Inizia un nuovo anno con lo stesso impegno: difendere gli Italiani dalla brutta politica. Lo faremo sempre in prima fila e con passione" dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando il video del leader della Lega.