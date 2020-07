Libia, Parlamento turco approva l'invio di truppe

(Afp)

Il Parlamento di Ankara ha approvato la mozione che autorizza l'invio di militari turchi in Libia, come richiesto dal governo del premier libico Fayez al-Serraj. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'Anadolu'. L'obiettivo della mozione, sostenuta dal partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l'Akp, è quello di rafforzare la presenza militare a sostegno del governo di accordo nazionale per fermare l'avanzata dell'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, impegnato da aprile in un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli.

Secondo il sito del quotidiano 'Hurriyet', la mozione è passata con 325 voti favorevoli e 184 contrari. La mozione autorizza il dispiegamento delle truppe in Libia per un anno ed è stata sostenuta dall'Akp e dagli alleati del Partito nazionalista Mhp. Contrari sono invece il principale partito di opposizione, il repubblicano Chp, il partito Iyi e i filo-curdi dell'Hdp.

Il governo egiziano ha condannato fermamento il voto del Parlamento turco che autorizza l'invio di truppe in Libia a sostegno del governo di accordo nazionale di Fayez al-Serraj. In una nota il ministero degli Esteri del Cairo ha sottolineato che il dispiegamento di truppe turche potrebbe "ripercuotersi negativamente sulla stabilità della regione mediterranea" e ha chiesto alla comunità internazionale di reagire subito. Secondo l'Egitto, inoltre, la decisione del Parlamento turco è una violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Libia.

Gli ultimi sviluppi delle crisi in Libia e in Siria sono stati al centro di un colloquio telefonico tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ed il suo omologo statunitense, Donald Trump. Le interferenze straniere complicano la situazione in Libia. E' quanto ha sottolineato il presidente Usa Donald Trump nel suo colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, i due leader anche anhe discusso di questioni bilaterali e regionali. Trump e Erdogan hanno inoltre concordato sulla necessità di una de-escalation della situazione a Idlib, in Siria, per proteggere la popolazione civile.

"Il voto del Parlamento turco sulla Libia aumenta le tensioni in un quadro già drammatico" twitta il vice ministro degli Esteri Marina Sereni. "La missione Ue proposta dall'Italia - continua Sereni - è sempre più importante per chiedere a tutti gli attori di rispettare l'embargo Onu, far tacere le armi, ridare voce alla politica".