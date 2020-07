Ghosn, mandato di cattura Interpol

(AFP)

L'Interpol ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Carlos Ghosn, l'ex ceo della Nissan-Renault fuggito dal Giappone in Libano. Secondo il ministro libanese della Giustizia, Albert Serhan, le autorità di Beirut hanno ricevuto una 'red notice' dell'Interpol. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale 'Nna'.

Intanto Ghosn assicura che la fuga è stata organizzata senza l'aiuto della sua famiglia. "Ci sono state speculazioni sui media riguardo al fatto che mia moglie, Carole, e altri membri della mia famiglia abbiano avuto un ruolo nella mia partenza dal Giappone. Tutte queste speculazioni sono inaccurate e false" afferma l'ex numero uno di Nissan-Renault in un comunicato diffuso per suo conto da una società francese di pubbliche relazioni. "Ho organizzato da solo la mia partenza. La mia famiglia non ha avuto alcun ruolo".

Ghosn dovrebbe comparire la prossima settimana davanti ai magistrati libanesi, riporta il sito del 'Daily Star', precisando che sarà interrogato sulle accuse mosse dalle autorità giapponesi che lo avevano messo agli arresti domiciliari per frode fiscale, malversazione e abuso di fiducia aggravata.

Intanto, secondo quanto ha affermato il sottosegretario francese all'Economia Agnes Pannier-Runacher, all'emittente 'Bfm', "se il signor Ghosn dovesse arrivare in Francia, non lo estraderemo perché la Francia mai estrada i suoi connazionali".

La procura giapponese ha disposto una perquisizione nell'abitazione di Ghosn a Tokyo, nel quartiere Hiroo. E sette persone, tra cui quattro piloti, sono state arrestate in Turchia nell'ambito delle indagini sul presunto transito a Istanbul di Ghosn durante la fuga, secondo quanto ha reso il ministero dell'Interno turco, riportato dai media locali. Le esatte circostanze della fuga in Libano non sono ancora state chiarite: una fonte della presidenza libanese ha rivelato che l'ex ceo avrebbe fatto tappa in Turchia prima di raggiungere Beirut.