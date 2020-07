Sudan, precipita aereo nel Darfur

Immagine d'archivio (Fotogramma/Ipa)

Un aereo che trasportava un gruppo di feriti è precipitato nella regione sudanese del Darfur, provocando la morte di tutti i passeggeri. Lo ha riferito la Mezzaluna Rossa sudanese. Il velivolo, un Antonov, era partito dalla città di El Geneina, nel Sudan occidentale, diretto a Khartoum. L'aereo trasportava un gruppo di persone rimaste ferite durante un conflitto tribale nel Darfur, per essere curate nella capitale. Le cause del disastro non sono ancora chiare, né è noto il numero esatto di persone che si trovavano a bordo.