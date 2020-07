Auto giù dalla scogliera, giallo a San Francisco

(fermo immagine da Facebook /California Highway Patrol-San Francisco)

Un'auto che esce di strada, finendo in fondo ad una scogliera. E' quanto si vede in un filmato pubblicato dalla 'California Highway Patrol-San Francisco' sulla propria pagina Facebook, assieme ad una richiesta di aiuto per identificare il mezzo. "Il 30 dicembre 2019, alle 10:38 circa - si legge -, la stazione della CHP di San Francisco ha ricevuto una chiamata da parte di una persona che viaggiava sulla SR-1 Nord, appena a Sud di Gray Whale Cove", a bordo di un'auto finita fuori della carreggiata.



Un testimone, si legge ancora, "ha aiutato gli agenti che si occupano dell'indagine", fornendo un "video catturato con la dash cam". Il filmato, scrive la polizia californiana, "ha confermato l'incidente. Nonostante gli sforzi di ricerca da parte del servizio di emergenze dell'ufficio del governatore, della CHP-Golden Gate Division Air Operations, dello sceriffo della Contea di San Mateo, del San Mateo Consolidated Fire Department, dell'U.S. Coast Guard con diverse squadre di salvataggio e immersione, non è stato ritrovato il veicolo". Dopo aver dovuto interrompere le ricerche a causa del peggioramento delle condizioni meteo, le autorità hanno quindi chiesto aiuto ai cittadini per avere qualsiasi informazione possa aiutare la polizia nelle indagini.



ATTENZIONI: LE IMMAGINI POTREBBERO URTARE LA SENSIBILITA' DEI LETTORI