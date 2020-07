Greta 'cambia nome' e diventa Sharon, ecco perché /Video

"Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno". Greta Thunberg spegne 17 candeline e con un tweet ringrazia le migliaia di persone che, da ogni parte del mondo, le hanno inviato gli auguri. L'attivista svedese, però, coglie l'occasione per una nuova prova di 'trolling'. Il nome sul profilo, infatti, è diventato per l'occasione 'Sharon'. 'Perché?', chiedono in molti. E la risposta è nella prestazione rivedibile di una concorrente di un quiz televisivo. "Qual è il nome dell'attivista svedese per il clima?", chiede il conduttore. "Sharon", è la risposta della concorrente.













Because of this pic.twitter.com/ZXxgLI6A1A — Dylan Hamilton (@_DylanHamilton_) January 3, 2020