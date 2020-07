Iraq, sono 926 i militari italiani impegnati contro l'Isis

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

di Sara Di Sciullo

Dopo il raid Usa e l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, prosegue regolarmente la missione internazionale per il contrasto a Daesh in Iraq della quale fanno parte anche forze italiane. A quanto si apprende da fonti dello Stato Maggiore della Difesa, non è cambiato nulla nella missione: tutto procede come definito dal mandato.

Sono 926 i militari italiani impegnati nell’operazione ‘Prima Parthica’, nell’ambito della missione internazionale ‘Inherent Resolve’, presenti quindi tra Iraq e Kuwait.



I compiti del contingente italiano per ‘Prima Parthica’, iniziata il 14 ottobre 2014, sono contribuire con personale qualificato agli staff dei comandi della coalizione; attività air-to air refueling a favore degli assetti aerei della coalizione; ricognizione e sorveglianza con velivoli e aerei a pilotaggio remoto; addestramento delle forze di sicurezza curde e irachene.