Soleimani, Capezzone vs Jebreal

(Fotogramma)

"E la signora Rula Jebreal (con il canone pagato dai contribuenti) dovrebbe fare a Sanremo fervorini anti occidentali di questo tenore? Sulla 'declaration of war' Usa? Mica sui trent’anni di sostegno ai jihadisti di mezzo mondo da parte di Soleimani..." Lo scrive su Twitter Daniele Capezzone allegando la dichiarazione sull'uccisione di Soleimani della giornalista in lizza per essere una delle presenze femminili del prossimo festival di Sanremo.