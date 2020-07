Australia, sub ucciso da uno squalo

Immagine d'archivio (IPA/FOTOGRAMMA)

Un sub è stato ucciso in un attacco di squalo bianco ad Esperance nell'Australia occidentale, ma le autorità non sono state in grado di localizzare il suo corpo. L'attacco è avvenuto vicino alla West Beach di Cull Island, al largo della costa, zona considerata un popolare punto di immersione per i sub. Al momento dell'attacco la vittima si era appena tuffata da una barca, secondo quanto ha riferito la polizia locale.

A bordo, sempre secondo quanto riferisce la polizia, c'era una donna che è stata portata in ospedale in stato di choc. Il corpo dell'uomo non è stato trovato e la polizia, insieme ai sommozzatori, sta conducendo le ricerche. Questo è il secondo attacco mortale di squalo nella zona in meno di tre anni, dopo la morte di un sub 17enne avvenuta vicino a Wylie Bay nel 2017.