Golden Globes, Ricky Gervais insulta tutti

(Afp/Ipa)

Discorso politicamente scorretto ai Golden Globes. L'autore è il comico Ricky Gervais che ne ha condotto la 70esima edizione. Dall'altezza di Martin Scorsese, come riporta la Bbc, alle partner molto più giovani di Leonardo DiCaprio, ma ha anche attaccato Amazon, la Disney e Apple, paragonandole all'Isis. "Non usate questo palco per dichiarazioni politiche, non sapete nulla del mondo reale...La maggior parte di voi è stato a scuola meno di Greta Thunberg" ha detto dal palco rivolgendosi ai tanti vip presenti, quindi, "ringraziate il vostro agente e andate a f...". Un discorso poco ortodosso che è stato apprezzato da tutti, diventando sul web subito virale.