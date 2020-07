Iran, Casa Bianca: "Trump aperto a rinegoziare accordo sul nucleare"

(Fotogramma/Ipa)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è aperto" a rinegoziare l'accordo sul nucleare con l'Iran. Lo ha assicurato, nel corso di un'intervista a Fox news, la consigliera della Casa Bianca Kellyanne Conway. "Se l'Iran vuole iniziare a comportarsi come un Paese normale, certo, assolutamente", ha detto, rispondendo alla domanda se Trump ritenga ancora possibile rinegoziare l'accordo con Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "non ha detto di voler colpire i siti culturali" dell'Iran. "Ha detto che stava ponendo apertamente la domanda perché nel mondo (agli iraniani, ndr.) è permesso mutilare persone, far esplodere bombe lungo la strada, uccidere e torturare la nostra gente" e "ha detto che hanno identificato 52 siti".

Trump: "L'Iran non avrà mai un'arma atomica"

L'Iran si ritira dall'accordo sul nucleare

Intanto fonti diplomatiche europee confermano all'Adnkronos che si terrà venerdì pomeriggio una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles dedicata alla crisi con l'Iran.