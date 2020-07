Ikea, risarcimento di 46 milioni per bimbo ucciso da cassettiera

(Fotogramma)

Il gigante del mobile svedese Ikea ha accettato di pagare 46 milioni di dollari ai genitori di Jozef Dudek, il bambino di 2 anni ucciso da una cassettiera Malm caduta su di lui nel maggio del 2017. L'accordo è stato annunciato dall'avvocato dei genitori del piccolo, Joleen e Craig Dudek, ed è stato confermato da un portavoce di Ikea. "Sebbene nessun accordo possa alterare i tragici eventi che ci hanno portato qui, per il bene della famiglia e di tutti i soggetti coinvolti, siamo grati che questo contenzioso abbia raggiunto una risoluzione", si legge in un comunicato del colosso svedese. "Rimaniamo impegnati a lavorare in modo proattivo e collaborativo per affrontare questo importantissimo problema di sicurezza domestica", ha aggiunto.

Gli avvocati dei Dudeks ritengono che sia il più grande insediamento derivante dalla morte ingiusta di un bambino mai pagato nella storia degli Stati Uniti. La somma di 46 milioni di dollari è quasi tre volte quella pagata nel 2016 per risolvere cause simili intentate dai genitori di altri tre bambini morti sotto il peso delle cassettiere.

In una dichiarazione, i genitori del bambino hanno dichiarato di essere "devastati" dalla perdita del figlio. "Avrebbe compiuto 5 anni quest'anno in aprile. Ci manca così tanto", ha detto la mamma Joleen. "Non abbiamo mai pensato che un bambino di due anni potesse far cadere un cassettone alto solo 76 cm e rimanere soffocato", ha aggiunto la coppia citata dalla Bbc. "Solo più tardi abbiamo appreso che questa cassettiera era progettata in modo instabile e non soddisfaceva gli standard di sicurezza e che ciò era accaduto ad altri bambini. Stiamo raccontando la nostra storia perché non vogliamo che ciò accada a un'altra famiglia", hanno spiegato, esortando chiunque abbia ancora un comò Ikea di quelli richiamati a restituirlo.

La famiglia ha anche detto che, con il risarcimento, donerà 1 milione di dollari a gruppi che lavorano per proteggere i bambini da prodotti pericolosi.

Jozef è morto il 24 maggio 2017, quando un cassettone Malm a tre cassetti del peso di 32 chili gli è caduto addosso dopo che i suoi genitori lo avevano messo a dormire nella sua cameretta a Buena Park in California. Il piccolo era solo quando è accaduto l'incidente ed è stato trovato intrappolato sotto il cassettone da suo padre. E' morto lo stesso giorno per asfissia causata dalla compressione meccanica del collo.

Si ritiene che almeno nove bambini siano morti schiacciati dalle cassettiere Malm che si sono ribaltate su di loro. Quella di Jozef è la prima morte confermata da quando il colosso svedese ha ritirato il mobile nel 2016. Nei tre anni successivi al richiamo, Ikea afferma di aver distrutto 420.000 unità restituite. La società afferma inoltre di aver fornito ai clienti 1,05 milioni di kit di ancoraggio come parte di un programma di riparazione prima di emettere il richiamo.