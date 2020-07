Incendi Australia, 'Thor' dona un milione di dollari

(Afp)

Thor dona un milione di dollari per combattere gli incendi che stanno devastando l'Australia. Chris Hemsworth, che interpreta il dio del tuono dei film della Marvel, con un post su Instagram invita a follower a contribuire con donazioni a vigili del fuoco e volontari. "Salve a tutti, come voi anche io voglio sostenere la lotta agli incendi qui in Australia. La mia famiglia ed io stiamo donando un milione di dollari. Spero che anche voi possiate contribuire, ogni penny è importante. Qualsiasi cosa possiate donare sarà molto apprezzata", dice Hemsworth nel video abbinato al post in cui sono indicati i link per donare somme a tutti coloro che sono schierati in prima linea.