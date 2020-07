Canada, sparatoria in centro a Ottawa: 1 morto e 3 feriti

Foto Xinhua

Almeno una persona è stata uccisa e altre tre ferite in modo grave durante una sparatoria attorno alle 7.30 del mattino nel centro di Ottawa, in Canada. Lo riferiscono fonti mediche citate dall'emittente canadese Cbc. Fonti della polizia hanno confermato a radio Canada che l'emergenza viene considerata conclusa, anche se al momento non è stato arrestato nessun sospetto per la sparatoria.