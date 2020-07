Lavorare 4 giorni a settimana? Una fake news

Sanna Marin (AFP)

La settimana lavorativa di 4 giorni? Una fake news. Il governo finlandese deve prendere carta e penna per smentire la notizia circolata negli ultimi giorni e attribuita di fatto alla premier Sanna Marin. La Finlandia non ha intenzione di varare la settimana lavorativa di 4 giorni. "Nel programma del governo finlandese non si fa riferimento alla settimana lavorativa di 4 giorni. Il tema non è nell'agenda del governo finlandese", si legge in un tweet. "Sanna Marin ha prospettato l'idea in una dibattito lo scorso agosto, mentre era ministro dei Trasport. Non c'è stata nessuna attività recente".