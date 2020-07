Collega gli avvelena il pranzo, muore dopo 4 anni di agonia

Un collega avvelena il suo panino, un 26enne muore dopo 4 anni di agonia. In Germania, riferisce Sky News, un giovane è deceduto a 4 anni dall'avvelenamento del suo pranzo. Un collega, il 57enne Klau O., a marzo dello scorso anno è stato condannato all'ergastolo. L'uomo ha ripetutamente avvelenato il cibo consumato dai colleghi, aggiungendo mercurio e altre sostanze. Gli atti sconsiderati hanno provocato la morte di una persona e hanno causato gravi lesioni renali ad altri due lavoratori. L'uomo è stato arrestato a maggio 2018, quando le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre aggiungeva una sostanza in polvere al pranzo di un collega, in un'azienda della cittadina di Schloss Holte-Stukenbrock.